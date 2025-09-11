Ghoulam critica il Napoli: «Mi aspettavo molto di più dagli azzurri. Ecco cosa farà Antonio Conte» - Calcio News 24

Ghoulam: «Napoli forte ma mercato non brillante. Conte può fare la differenza»

L’ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha parlato al Corriere dello Sport delle prossime sfide europee e del momento che stanno vivendo le big italiane, con uno sguardo particolare rivolto alla sua ex squadra, protagonista di un’estate intensa tra cambiamenti e grandi aspettative.

Interpellato sulla nuova stagione, Ghoulam non ha nascosto un pizzico di perplessità: «Dal Napoli mi aspettavo qualcosa in più sul mercato. Non so se questa rosa sarà in grado di gestire al meglio tre competizioni. La società ha speso tanto, ma il mercato è fatto anche di occasioni e opportunità che a volte non si concretizzano».

Pur con qualche riserva sulla campagna acquisti, l’ex esterno sinistro si dice comunque fiducioso per il futuro del Napoli sotto la guida di Antonio Conte: «Conte è un allenatore incredibile. Ha vinto lo scudetto con una rosa corta e piena di infortuni, e riesce sempre ad adattare il suo sistema di gioco ai calciatori che ha a disposizione. Guardate cosa sta facendo ora: riesce a far coesistere profili diversi come McTominay e De Bruyne mantenendo equilibrio. È un vero fuoriclasse in panchina».

Parlando più in generale della scena europea, Ghoulam ha indicato il Paris Saint-Germain come una delle squadre più attrezzate, ma ha criticato apertamente la gestione di Donnarumma: «Il PSG ha sbagliato gravemente nel metterlo in discussione. Parliamo di uno dei tre portieri più forti al mondo, che sarà anche nella top 10 del Pallone d’Oro. Non si può trattare così un simbolo della squadra. È stata una scelta inspiegabile».

Tornando in Italia, l’ex difensore del Napoli ha detto la sua anche sull’Inter, protagonista di due finali in un anno solare: «Al Mondiale per Club ho tifato Inter, hanno fatto qualcosa di straordinario. Inzaghi è stato coraggioso e chiaro sugli obiettivi, e la squadra lo ha seguito. Ora con Chivu si apre un nuovo ciclo, ma resta da vedere come reagirà il gruppo. Se superano la prima fase europea, possono puntare in alto. E per me restano i favoriti per lo scudetto».

Il Napoli, intanto, si prepara a vivere una stagione ricca di sfide. Con Conte in panchina e una rosa piena di talento, il club partenopeo punta a essere protagonista su tutti i fronti, nonostante le incognite del mercato.