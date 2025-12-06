Giaccherini su Juve Napoli: «La situazione non lascia dubbi per quel motivo. Con Conte mi ricordo…»

Giaccherini e le sue dichiarazioni in vista di Juve-Napoli. La situazione non lascia molti dubbi all’ex attaccante

Doppio ex della sfida, Emanuele Giaccherini ha vestito le maglie di Juventus e Napoli, conoscendo da vicino i metodi di Antonio Conte e vivendo sulla propria pelle la rivalità tra i due club. Oggi opinionista, l’ex centrocampista su La Gazzetta dello Sport ripercorre le sue esperienze e analizza il big match del Maradona, tra ricordi personali e analisi tattiche sui due allenatori.

I RICORDI ALLA JUVENTUS «In due anni meravigliosi ho vissuto con dei campioni, ho vinto e sono cresciuto tanto a livello personale. Quando sei nello spogliatoio con Pirlo, Buffon e Del Piero impari tanto soprattutto nella mentalità, nell’affrontare le partite e la pressione. Sono arrivato con parecchio scetticismo da parte dei tifosi e sono andato via con tanti rimpianti da parte loro, perché ho dimostrato di valere quella maglia. È una delle cose più belle che mi porto dentro».

L’ESPERIENZA A NAPOLI «Lì, purtroppo, non sono riuscito a lasciare un segno forte. Sono arrivato a 31 anni dopo l’Europeo del 2016 e mi sembrava bello indossare di nuovo la maglia di un grande club, rifare la Champions League, lottare per il campionato come accadeva nella Juve. Purtroppo non ho avuto la possibilità di incidere, però sono stato benissimo: la gente è passionale e calorosa, vive per il calcio e per il Napoli, aspetta la partita con la Juve tutto l’anno. La città è meravigliosa, ma dal punto di vista professionale non sono riuscito a incidere: un mio rammarico, non dipeso però solo da me».

LA SUPERCOPPA DI PECHINO 2012 «Fu rocambolesco e successe di tutto – ricordo anche le polemiche arbitrali -, ma la cosa importante fu la nostra vittoria. Eravamo le due squadre più forti e lì nacque la rivalità. Fu bello, eravamo in Cina in un contesto diverso e un po’ anormale».

L’ACCOGLIENZA ALLO STADIUM DA EX «Entrai allo Juventus Stadium e ci fu un caloroso abbraccio da parte dei tifosi bianconeri, una standing ovation. La gente non dimentica, nonostante giocassi da avversario in una grande rivalità. È un orgoglio aver vissuto queste emozioni».

CONTE CONTRO LA JUVE «Sarà un bellissimo incrocio. Lui è un grande professionista e fa sempre il tifo per la squadra che allena: prima all’Inter come ora al Napoli. Il suo cuore è bianconero, ha fatto la storia della Juve da calciatore e allenatore, ma è logico che ora vuole batterla. L’anno scorso ha vinto lo scudetto meritatamente: qualcosa di straordinario. Anche nelle difficoltà di quest’anno, tra risultati e infortuni, ha trovato soluzioni. È un Conte diverso: ha trasformato la squadra, cambiato vestito tattico più volte. Lo fanno solo i grandi allenatori».

I TASTI DI CONTE PER RIPETERSI «Innanzitutto, pretende il massimo da qualsiasi giocatore dal punto di vista fisico. Sul piano mentale l’avevo sentito dire che sarebbe stato un anno complicato per il Napoli: sa cosa significa difendere il tricolore. L’anno scorso era la sorpresa dopo il decimo posto della stagione precedente, ha lavorato sottotraccia e vinto nel momento decisivo. Quest’anno invece tutti aspettano il Napoli, è la squadra da battere. Lui ha trasmesso al gruppo la mentalità necessaria per non sedersi sugli allori e, nonostante tutte le problematiche delle prime 13 partite, il Napoli è ancora lì. È importante».

CONTE E LE DIFFICOLTÀ IN EUROPA «È una questione curiosa. In Europa conta altro oltre la costanza a lungo termine. Ci sono squadre di grande qualità, l’impatto è forte e ci si gioca tutto in poche partite con minori possibilità di recuperare. Conta l’approccio e il lavoro tattico maniacale a volte finisce per essere scombinato contro squadre fisiche, intense o che puntano sugli uno contro uno senza dare riferimenti».

IL NAPOLI IN EMERGENZA A CENTROCAMPO «L’infortunio di Lobotka è pesantissimo: è la mente, dà equilibrio, fa filtro, imposta. Elmas e McTominay giocheranno, ma dovranno usare la testa. Il Napoli sta ritrovando identità e individualità come Neres e Lang, però la Juve sta bene mentalmente: arriva da tre vittorie di fila, si vede il lavoro di Spalletti. Io non ritengo favorito il Napoli, la partita è aperta».

LA JUVENTUS DI SPALLETTI «La Juve può dominare. Mi aspetto grande personalità, la voglia di fare la partita. Spalletti ha messo molti giocatori nelle posizioni ideali: Koopmeiners, McKennie, Kostic rivalutato, Yildiz più libero per favorirne estro e talento. Ecco, deve trovare i gol degli attaccanti, che storicamente con lui segnano tanto. Con Vlahovic fermo, c’è l’occasione per David per ritrovare se stesso, d’altronde è uno da oltre 100 gol in carriera».

SI RIVEDE IN… «Nel Napoli, Lang è un Giaccherini “prime”, l’esterno che ero prima di diventare mezzala con Conte: io ero meno esplosivo di lui, ma lui come me ama l’uno contro uno. Nella Juve dico invece Cambiaso, polivalente come me nella seconda parte di carriera. Mezzala, esterno, trequarti: dove lo metti, fa bene».

CHE PARTITA SARÀ «Lasciamo stare la classifica e guardiamo le ultime due settimane. Sarà una partita aperta tra due grandi squadre in un momento positivo: entrambe vorranno vincere. Con Conte e Spalletti, avranno di sicuro la mentalità per provarci fino alla fine».