Giampaolo carica il Derby: «Sono appeso ai miei calciatori per la storia»

E’ vigilia di Derby in casa Sampdoria, con Marco Giampaolo che, in conferenza stampa, si è lasciato andare a dichiarazioni non da copione

Domani sera ci sarà Sampdoria-Genoa in programma a Marassi e la compagine blucerchiata, grazie alla vittoria sul campo dell’Atalanta, ci arriva in condizioni migliori rispetto ad una settimana fa: «Fino a cinque giorni fa ci davano per morti, ora come arriviamo? Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio non è per tutti, il pallone è per tanti. Se eravamo morti una settimana fa, vuol dire che ci arriviamo da sfavoriti» tuona mister Giampaolo, nella sala stampa del “Mugnaini”.

Il tecnico, poi, entra in clima Derby e dichiara: «Il Derby è dei tifosi: è un affare di famiglia e i calciatori devono interpretare al meglio questa gara». Quindi il focus si sposta sugli obiettivi e sulle aspettative stagionali: «Attraverso i risultati ottenuti, abbiamo creato delle aspettative alte: però non bisogna dimenticare da dove siamo partiti. Siamo ad un passo dalla storia? Sono appeso ai miei calciatori per la storia». Se ci sarà Fabio Quagliarella lo si saprà soltanto dopo la rifinitura, quel che è certo è il Genoa che Giampaolo ed i suoi uomini si troveranno di fronte: «L’avversario è quadrato, subisce pochi gol e riesce a stare sempre in partita. Stanno bene, sono in salute: sarà una partita fisica, ho grande rispetto per la squadra di Ballardini».