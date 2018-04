Ottavo Derby della Lanterna per il capitano del Genoa Mattia Perin: al portiere rossoblu però contro la Sampdoria non è quasi mai andata troppo bene. Perfino quando ci sono di mezzo dei gran rigori parati…

Per i genoani Mattia Perin è uno di loro, come invocato spesso da un coro dei tifosi in supporto del proprio capitano. Di sicuro il portiere rossoblu è al momento il recordman di presenze con la maglia del Grifone in massima serie. Mica male per uno che, in fondo in fondo, sta scrivendo un bel pezzo di storia del Genoa. Una storia fatta ovviamente anche di tanti Derby della Lanterna: quello di domani, dicono i numeri, per l’estremo difensore di Latina sarà il numero otto in carriera. Una storia però pure maledetta, almeno a guardare quella recente. Sì, perché su sette derby finora giocati contro la Sampdoria, Perin ne ha vinto soltanto uno, il primo (15 settembre 2013, 0 a 3). Da quel momento in poi il destino ha riservato al capitano rossoblu soltanto delusioni nelle stracittadine: ben cinque sconfitte e un solo pareggio, il 24 febbraio 2015 (1 a 1). Poi praticamente nulla…

Sì, perché a Perin è andata male pure quando poteva andare bene… Prendiamo per esempio il derby del 22 ottobre 2016: il portiere rossoblu para un rigore a Fabio Quagliarella e poi, appena tre minuti dopo, è co-protagonista dell’autorete di Armando Izzo che decide la gara. Dovesse riuscire a parare ancora un altro rigore anche domani Perin, i tifosi del Genoa avrebbero comunque poco da stare sereni secondo la kabala: quando il loro portiere para un penalty, spesso finisce comunque in sconfitta. Contro il La Spezia in Coppa Italia nel 2013, per citare una gara, quando neutralizzò due tiri dal dischetto durante la roulette dei rigori. O contro il Torino, nel 2012, quando difendeva ancora i pali del Pescara (sconfitta 0 a 3 nonostante un rigore neutralizzato). Per non parlare poi del 6 a 0 subito a Marassi (4 gol di un giovane Mauro Icardi) dalla Samp, sempre quando era al Pescara: anche quello è un precedente che, in vista del derby di domani, già ad altissima tensione (leggi anche: DUE EX GENOANI PROVOCANO SUI SOCIAL – FOTO) magari è meglio dimenticare. Il resto della storia è ancora da scrivere.