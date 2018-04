«Doria m…»: gli ex Carparelli e Criscito infiammano Samp-Genoa – FOTO

Gli ex rossoblu Carparelli e Criscito scaldano il Derby della Lanterna. Il primo posta una foto della figlia con un cartello decisamente emblematico e il secondo gli fa eco nei commenti così…

Secondo molti è il derby più “caldo” del nord-Italia – tenendo conto dei tutto sommato buoni rapporti di vicinato che intercorrono tra Inter e Milan e della scarsa competitività degli ultimi anni del Derby della Mole – ed un motivo ci sarà. Parliamo ovviamente di Sampdoria-Genoa, nuovo capitolo di una stracittadina che, in genere, ha sempre regalato parecchie emozioni. Il derby per eccellenza, almeno per qualcuno, anche se questo lo lasceremmo decidere a voi. Di certo, a pochi giorni dalla partita che vale una stagione – sabato – la tensione sale non solo in città, ma pure fuori. Basti dare un’occhiata ai social. E non solo a quelli dei tifosi comuni, ma pure a quelli di qualche ex…

Può essere il caso, per esempio, di Marco Carparelli, ex attaccante ligure che in carriera ha militato sia tra le fila della Sampdoria (tra il 1993 ed il 1998, con diverse parentesi altrove però) che in quelle del Genoa (tra il 1999 ed il 2003 e poi nel 2005). Evidentemente con risultati decisamente più memorabili in quest’ultima parentesi però. Lo testimonia il fatto che, proprio l’altro giorno, l’ex giocatore ha postato una foto dell’inconsapevole figlia, la piccola Emma, con tanto di cartello “Doria merda”. Così, giusto per non animare troppo le tifoserie. A fargli subito eco nei commenti un altro ex rossoblu storico, il difensore napoletano Domenico Criscito, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo ma in predicato di tornare in Italia a fine stagione (leggi anche: CRISCITO TORNA IN ITALIA: LE ULTIME), che ha scritto: «Parole sante! È stata la prima cosa che ho insegnato ai miei figli». Secca la risposta di Carparelli, che in passato aveva già dichiarato di tifare Genoa nonostante il gran rispetto – e si vede – nutrito verso la tifoseria blucerchiata: «Bisogna istruirli da piccoli, noi siamo ancora di vecchio stampo». Se queste sono le premesse, immaginate la partita…