La Samp e il segreto degli scontri diretti: così si arriva in Europa League

Nel campionato italiano è ancora tutto aperto: Scudetto, qualificazione in Champions ed Europa League, salvezza

Quella attualmente in corso è una delle stagioni di Serie A più avvincenti degli ultimi 10 anni per il motivo di cui sopra. E se Juventus e Napoli si stanno dando battaglia per lo Scudetto, Lazio, Inter, Milan e Roma stanno facendo altrettanto per strappare un pass per la prossima CL. La stessa lotta per centrare il settimo posto, che dà accesso all’Europa League, è animata da Atalanta, Sampdoria e Fiorentina. La Dea sta sfruttando l’onda lunga dello scorso campionato, la Viola è mossa dalla voglia di rendere orgoglioso della sua squadra Capitan Astori e la compagine blucerchiata sta legittimando sul campo, vincendo ogni scontro diretto.

Il dato sarà una discriminante fondamentale per l’assegnazione dell’ultimo posto utile per disputare la prossima Europa League. I numeri sorridono alla squadra di Marco Giampaolo, che grazie alla vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta, ha raggiunto orobici e gigliati a quota 47 punti. Se l’attuale appaiamento in classifica dovesse protrarsi fino al 20 maggio, sarà la Sampdoria ad avere la meglio in questa agguerrita lotta per l’Europa: Fiorentina-Sampdoria 1-2, Sampdoria-Atalanta 3-1, Sampdoria-Fiorentina 3-1 ed Atalanta-Sampdoria 1-2. La Samp di Giampaolo sa come si vince quando conta farlo.