Giampaolo pre Lecce Milan: «Problemi? Non è mai stata una questione di grinta, bensì il dilemma è quella»

Marco Giampaolo, allenatore dei pugliesi, ha parlato in conferenza stampa in vista di Lecce Milan.

PROBLEMI – «Il problema del gol si è evidenziato a momenti. Chiaramente riaffiora quando non vinci. Darei al problema del gol la giusta importanza, altrimenti diventa un refrain tutte le volte che la squadra non riesce a vincere. Chiaramente in settimana cerchiamo di lavorare su proposte diverse per avere occasioni in più. Ci manca qualche gol dei centrocampisti e qualche gol dei difensori su palla inattiva. Krstovic non avrà fatto 20 gol ma è in media con gli altri attaccanti, i nostri esterni qualche gol lo hanno portato».

GIOCO – «Da una decina di giorni a questa parte stiamo rivedendo qualcosa per semplificare il compito ai calciatori, stiamo cercando di fare qualcosa di diverso. Magari semplificando riesci ad essere più leggero. Secondo me no. Contro l’Udinese abbiamo trovato delle difficoltà, dettate anche dall’avversario e dal nostro momento. A Firenze abbiamo avuto il torto di subire gol dopo nove minuti, ma dal punto di vista della determinazione la squadra non è mancata. Abbiamo fatto fatica a creare situazioni pericolose, quello sì. Dobbiamo tirare fuori il massimo da quelle che sono le nostre peculiarità».

MILAN – «Preparo la partita facendo riflessioni sull’avversario del momento, senza però fare valutazioni sugli aspetti psicologici e le dinamiche interne dell’avversario. Quando non vivi una realtà puoi fare solo delle supposizioni che lasciano il tempo che trovano. Il Milan contro la Lazio ha rimesso in piedi la partita e poteva fare gol anche in inferiorità numerica, è una squadra che ha dimostrato di poter vincere con tutti e di poter anche avere qualche inciampo, ma rimane una squadra di grande valore assoluto dal punto di vista tecnico».