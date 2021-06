Giampaolo Sampdoria, ora sembra in vantaggio: cambia la difesa

Nuovo sorpasso nella classifica delle preferenze di Massimo Ferrero: come cambia la difesa con Marco Giampaolo

Nuovo colpo di scena nel toto allenatore in corso in casa Sampdoria. Marco Giampaolo è tornato in cima alle preferenze di Massimo Ferrero e un suo ritorno può modificare lo scacchiere blucerchiato.

Il 4-3-1-2 marchio di fabbrica dell’ex Milan e Torino non modificherà molto l’assetto tattico del reparto arretrato, ma potrà cambiare alcune gerarchie. Il tecnico di Bellinzona si affiderà infatti a chi sarà in grado di mettere in pratica i suoi dettami difensivi, ribaltando potenzialmente le scelte dei titolari, anche se l’ultima parola spetta sempre al mercato.

