Di Marzio bacchetta Juan Jesus: «Imbarazzante, deve dimagrire»

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, bacchetta Juan Jesus. Le parole a Radio Marte.

DIFESA A 3 – «Completamente diverso rispetto a giocare a 4, bisogna sincronizzarsi meglio anche con i centrocampisti. Il problema del Napoli più che altro sono gli esterni. Nel primo gol hanno sbagliato tutti e due, Di Lorenzo non può giocare a sinistra, non ha mai fatto una sovrapposizione. Contro il Benevento aveva provato Malcuit a sinistra ma pure lui non si trova bene. Al momento è come se il Napoli lì avesse solo la mano destra. Juan Jesus al momento deve pensare solo a dimagrire e migliorare, è ancora imbarazzante».