Gasperini-Roma, Giannini: «Dimenticare il passato, è giusto puntare su di lui. Il pregio maggiore che ha è questo, prenderlo sarebbe una scelta logica»

Le parole di Giuseppe Giannini, ex calciatore della Roma, sul possibile approdo in panchina di Gian Piero Gasperini. I dettagli

Gasperini alla Roma? La tifoseria giallorossa è divisa. Sul tema interviene su La Gazzetta dello Sport una bandiera del club, Giuseppe Giannini.

GLI SCREZI DEL PASSATO – «Ma io credo che gli screzi del passato, le incomprensioni o dichiarazioni del tecnico che hanno potuto dare fastidio ai tifosi della Roma passerebbero eventualmente in secondo piano. Nel caso in cui la Roma dovesse ufficializzare il nome di Gasperini, tutto il pregresso verrebbe di colpo superato. Come in tanti altri casi è già successo. L’allenatore dell’Atalanta è il tecnico del momento, è in auge, ed è normale che un club importante come la Roma lo guardi con interesse».

IL PREGIO DI GASPERINI – «La forza delle idee. Già quando guidava la Juventus Primavera dava alla squadra una precisa fisionomia, giocando già allora con il modulo 3-4-3. Ha in testa delle precise convinzioni e le ha sempre portate avanti. In più, è un allenatore che ha fatto tanta gavetta, ha allenato in giro per l’Italia e ha sempre saputo abbinare gioco totale, atletica e tecnica. Un mix non facile. Ha il pugno di ferro ma sa capire anche l’aspetto umano del giocatore. I risultati ottenuti all’Atalanta, del resto, parlano per lui. Per un club come la Roma che punta a valorizzare i giovani in prospettiva futura, Gasperini mi sembra una scelta logica».