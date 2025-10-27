Gila Lazio, il difensore gela tutti parlando di rinnovo! Le sue parole a riguardo: «Andare in scadenza ha vantaggi e svantaggi. Penserò a diversi fattori»

Serie A
Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus, con il gol decisivo di Toma Bašić; Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa, evidenziando l’importanza del successo e le dinamiche interne della squadra.
SULL’IMPORTANZA DEL SUCCESSO – «Questo successo della Lazio ha un’importanza enorme. Prendere questi tre punti è stato fondamentale perché ci conferma la continuità dopo quanto fatto a Bergamo. Siamo in emergenza, certo, ma ottenere risultati importanti in queste condizioni è positivo: ci dà grande grinta».
SULLA CONSAPEVOLEZZA DEL GRUPPO – «Sì, è vero: la responsabilità è di tutti. Non stavamo raccogliendo i risultati che meritiamo e siamo ancora in una zona della classifica che non rispecchia la Lazio che conosciamo. Dobbiamo andare avanti».
SUI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ – «La società non ci ha aiutato sul mercato, ma è una fase che abbiamo deciso di lasciare indietro. Il tempo passa e non puoi vivere di scuse: se lo fai, le società ti superano. All’inizio non siamo stati all’altezza del mondo Lazio e per questo ribadisco che la responsabilità è sempre più grande».
SUL RINNOVO CONTRATTUALE – «Io qua sono contento. È vero che scade nel 2027, sono cose a cui dovrò pensare».
SUL LAVORO CON SARRI – «Mi dà tanto, in fase difensiva ed in come ci fa lavorare: mi sento molto più in confidenza e in campo sto sempre meglio. La fiducia cresce. Sono contento di essere con lui. Sono un giocatore con tanta potenzialità: posso crescere ancora molto e lavoro per questo».
SUL POSSIBILE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE – «Il giocatore che sono l’ho dimostrato io. Andare in scadenza ha vantaggi e svantaggi. Penserò a diversi fattori quando mi proporranno un adeguamento. Tengo molto alla Lazio, ma al momento non è ancora arrivata una proposta concreta. Serve aspettare».
Le dichiarazioni di Gila riflettono il desiderio di riscatto del gruppo, la consapevolezza delle difficoltà e la volontà di migliorare, sia sul piano tecnico che societario. La Lazio sembra aver trovato un equilibrio, ma la strada per raggiungere stabilità e continuità è ancora lunga.
