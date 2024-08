Gilardino Genoa: «Gudmundsson? Spero rimanga, ma...»

Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, sul futuro di Albert Gudmunddson, cercato con insistenza dalla Fiorentina

Intervistato da Il Secolo XIX, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha risposto così in merito al futuro di Albert Gudmundsson, che nelle ultime ore sembra sempre più vicino alla Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Spero di sentire queste voci fino al 1 settembre e che poi lui resti con noi. L’ho ripetuto tante volte. Ci sono situazioni da valutare a livello societario e personale del giocatore. Ora è fermo, spero di riaverlo e sono certo che appena rivestirà la maglia del Genoa farà grandi cose come sempre. Non sono un veggente, non so cosa accadrà tra 7-10 giorni ma ci auguriamo di restare così con qualcuno che venga a completare la rosa».