Gilardino sicuro: «Il Pisa stasera deve vincere! Abbiamo acquisito quel fattore per crescere» - Calcio News 24

Gilardino: «Abbiamo acquisito maturità, vogliamo far male alla Cremonese»

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Pisa e Cremonese, l’allenatore Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, delineando la mentalità che la sua squadra deve assumere nella partita. «In questo ultimo periodo abbiamo acquisito maturità e consapevolezza», ha dichiarato Gilardino. «Ho chiesto ai ragazzi di mantenere questo atteggiamento: affrontiamo un avversario che ha 14 punti e che ha già fatto cose importanti. Sarà una gara ostica, ma in casa, davanti ai nostri tifosi, vogliamo creare i presupposti per far male alla Cremonese».

Il tecnico del Pisa ha evidenziato quanto sia importante per lui il concetto di gruppo: «Ai ragazzi ho detto che sono tutti utili. Non è da tutte le squadre cambiare sette giocatori da una partita all’altra, ma questo è un gruppo unito, e lo vedo ogni giorno negli allenamenti. Dobbiamo continuare con questo spirito, sono certo che arriveranno momenti felici».

Un’attenzione particolare è stata riservata ai giovani del gruppo. Gilardino ha citato il nome di Akinsanmiro Oduwole (sebbene possa esserci un errore nel nome originale), evidenziando come il giovane porti qualità e potenziale. «È un ragazzo giovane, con qualità importanti. Come tutti i giovani va atteso e bisogna dargli la possibilità di sbagliare, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto molto bene. Mi aspetto tanto da lui», ha aggiunto Gilardino.

Tra i punti chiave del messaggio dell’allenatore c’è la voglia di non accontentarsi: non basta assorbire la maturità tecnica e mentale, serve anche trasformarla in risultati concreti. «Il fatto che cambiamo tanto non è un problema, ma dobbiamo essere pronti a dimostrare che possiamo competere. E questo vuol dire far male quando possiamo farlo».

La sfida contro la Cremonese arriva in un momento cruciale per il Pisa, che vuole consolidarsi e dare continuità alle prestazioni. Con Gilardino in panchina, la squadra ha mostrato segnali positivi in termini di mentalità, ma sa bene che ora serve il passo decisivo. Il tecnico ha voluto trasmettere calma e ambizione allo stesso tempo: «In casa, davanti al nostro pubblico, dobbiamo essere pronti, decisi e coraggiosi».

Con queste parole, Gilardino chiede ai suoi di essere pronti non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello mentale. Il messaggio è chiaro: la gara contro la Cremonese non è solo un’occasione per i tre punti, ma un momento chiave per confermare la crescita del progetto e della squadra sotto la guida di Gilardino.

