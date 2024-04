Gilardino, Verona-Genoa e l’emergenza in attacco

Il Genoa di Gilardino è atteso dalla trasferta delicata contro il Verona al Bentegodi: emergenza in attacco per il grifone

Con Retegui squalificato, Gudmundsson febbricitante e Vitinha non al meglio per un acciacco muscolare, ecco che la rosa delle alternative per il tecnico rossoblù si affievolisce. Difficile dire chi giocherà davanti, la speranza dell’allenatore è quella di poter almeno recuperare l’islandese anche se poi saranno da valutare le sue condizioni post febbre.