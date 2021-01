Le prestazioni dei calciatori italiani fuori confine nel weekend: Ogbonna supera Ancelotti in Premier League, Grifo trascina il Friburgo

Non si ferma la Premier League nel periodo natalizio. Tradizionale abbuffata Oltremanica tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno, con diversi italiani protagonisti nel campionato inglese. Nel derby tutto azzurro tra l’Everton allenato da Ancelotti e il West Ham di Ogbonna è il difensore ex Torino e Juve a spuntarla. Gli ‘Hammers’ di Moyes di impongono per 1-0 al ‘Goodison Park’ grazie alle rete nel finale di Soucek. Ogbonna è uno dei migliori in campo e inizia così con il piede giusto il 2021.

Prima dell’anno da dimenticare invece per il Chelsea di Jorginho ed Emerson, in crisi di risultati nell’ultimo periodo. I ‘Blues’ di Lampard crollano per 3-1 in casa sotto i colpi del Manchester City, con i due nazionali di Mancini lasciati per tutti i 90′ in panchina dal pericolante tecnico inglese.

Italiani all”estero: Grifo non sbaglia un colpo, Viviano ko in Turchia

Dopo la breve sosta è tornata in campo la Bundesliga, con Vincenzo Grifo ancora una volta sugli scudi con il suo Friburgo. Nel 3-1 esterno all’Hoffheneim brilla il centrocampista italiano, impeccabile dal dischetto e alla settima marcatura stagionale nel torneo tedesco.

La Ligue 1 riprenderà nel giorno dell’Epifania, mentre in Grecia il Panathinaikos di Macheda non riesce ad andare oltre un pareggio a reti bianche contro l’Asteras. Il 29enne centravanti è subentrato nell’ultima parte di gara e ha avuto poco tempo per incidere. Nel weekend si è giocato anche in Turchia con il Karagumruk di Viviano, Borini e Bertolacci ko tra le mura amiche con il Trabzonspor. In campo solo il portiere che non è riuscito però ad evitare la sconfitta nel match della 16° giornata della Super Lig.