Gioia Palermo e Mantova, promosse in Serie C. Scontato il sì della FIGC

La Lega Nazionale Dilettanti promuove in Serie C le prime 9 classificate tra cui Palermo e Mantova: scontato il sì della FIGC

Festa grande in 9 piazze italiane e in particolare a Palermo e Mantova. Il Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha promosso a tavolino in C le 9 capolista della Serie D e tra queste ci sono le due piazze storiche sopracitate. La Gazzetta dello Sport sottolinea, tuttavia, che manca ancora la ratifica del Consiglio federale.

Queste le parole del presidente rosanero, Dario Mirri, che frena l’entusiasmo: «Diciamo che abbiamo vinto il campionato, ma aspettiamo l’ufficialità della promozione. Mi dispiace che non si potrà festeggiare con i tifosi dopo tante pene».