Giordano: «Scudetto? Per il titolo sarà una lotta a due, ma il Milan può dire ancora la sua»

Bruno Giordano, allenatore, ha parlato della lotta scudetto a margine della quarta edizione del Premio nazionale di calcio “MM7”

Bruno Giordano, allenatore, ha parlato della lotta scudetto a margine della quarta edizione del Premio nazionale di calcio “MM7”.

PAROLE – «Spero che il Napoli possa riprendere un certo cammino, ma al momento la vedo un po’ complicata. Per il titolo sarà una lotta a due, ma il Milan può dire ancora la sua. L’Inter ha una rosa più ampia e di maggiore qualità, poi c’è la Juve con un allenatore importante come Allegri: se i bianconeri a gennaio si rinforzeranno con un paio di elementi, potranno arrivare fino in fondo».