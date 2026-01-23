Giovane Napoli, accordo trovato per l’attaccante: formula, cifre e stipendio. Dentro all’operazione con il Verona

Giovane Napoli, è stato trovato l’accordo per l’attaccante: formula, cifre e stipendio. Tutti i dettagli sull’affare con il Verona

Il mosaico di Antonio Conte si arricchisce di un nuovo, prezioso tassello. La lunga trattativa è giunta al capolinea: Giovane è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Pochi minuti fa, la dirigenza partenopea ha chiuso il cerchio, raggiungendo l’accordo totale anche con l’entourage del calciatore per quanto riguarda lo stipendio che percepirà all’ombra del Vesuvio. L’ultimo ostacolo è stato superato e ora si attendono solo le visite mediche e la firma ufficiale sul contratto. Lo riferisce Sky.

I dettagli del blitz: sorpasso sulla Lazio

L’accelerata decisiva è arrivata nella serata di ieri, 22 gennaio, quando il Napoli ha trovato l’intesa di massima con l’Hellas Verona. In questa operazione, il rapporto privilegiato tra i due club ha giocato un ruolo cruciale. Gli scaligeri hanno accettato la proposta degli azzurri, permettendo al DS Giovanni Manna di effettuare un sorpasso decisivo ai danni della Lazio. Il club biancoceleste sembrava in pole position nei giorni scorsi, ma il blitz di De Laurentiis ha cambiato le carte in tavola. L’operazione è stata definita a titolo definitivo con una formula creativa: un indennizzo fisso basso (“low cost” nell’immediato) arricchito da una serie di bonus legati a prestazioni e obiettivi, per un pacchetto complessivo che toccherà quota 20 milioni di euro.

La strategia finanziaria: le uscite finanziano l’entrata

L’arrivo di Giovane è stato reso possibile da un preciso incastro finanziario. Il Napoli, vincolato a rigidi parametri di bilancio in questa sessione invernale, ha liberato lo spazio salariale e la liquidità necessaria grazie a due cessioni pesanti. Fondamentali sono state le partenze in prestito oneroso di Lorenzo Lucca (appena ufficializzato al Nottingham Forest) e dell’esterno olandese Noa Lang. Il risparmio sui loro ingaggi pesanti ha permesso al club di far quadrare i conti e regalare al tecnico il rinforzo richiesto senza sforare i limiti imposti dal budget.