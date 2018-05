Sebastian Giovinco è più pagato di Zlatan Ibrahimovic: dalla Major League Soccer arriva un dato che lascia tutti un po’ di stucco

Sebastian Giovinco è il calciatore più pagato della Major League Soccer. La notizia in sé può non essere sorprendente, ma lo diventa se si mette a confronto il suo stipendio con quello di Zlatan Ibrahimovic. Mentre l’ex della Juventus, adesso in forza al Toronto Fc, guadagna 5,6 milioni di dollari di ingaggio (7,1 con i vari introiti), Ibra si ferma a “appena” 1,5 milioni di dollari senza bonus. Lo svedese è uno dei più attardati in questa classifica speciale.

L’ha resa nota proprio la MLS tramite l’associazione dei giocatori. Se si parla solo di stipendio, senza bonus, Schweinsteiger dei Chicago Fire è il più pagato, ma contando gli introiti balza in testa la Formica Atomica. Giovinco meglio di Ibrahimovic, chi l’avrebbe mai detto. Va sottolineato che l’ex Milan è in MLS da pochi mesi e quindi ha tutto il tempo per accrescere il suo salario.