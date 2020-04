«Giovinco un giocatore pazzesco»: l’analisi di Santacroce

Sebastian Giovinco e Fabiano Santacroce hanno giocato insieme al Parma. Ecco le parole del difensore sulla ‘Formica Atomica’

Sebastian Giovinco e Fabiano Santacroce sono stati compagni di squadra al Parma. Ecco le parole del difensore ai nostri microfoni.

GIOVINCO – «Seba è fortissimo, un giocatore che non è riuscito ad imporsi nelle piazze in cui meritava di farlo. Io ci ho giocato contro nelle giovanili ed era già fenomenale. A Parma si è trovato bene, come magari nelle squadre che giocavano un po’ più per lui. Dove invece era una delle tante pedine, si è perso un po’ di più. Un giocatore pazzesco, destro, sinistro, forte, con una bella rabbia agonistica».