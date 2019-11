Italia Femminile, Girelli: «Tutti si aspettano grandi cose da noi»

Cristiana Girelli, attaccante della Nazionale Femminile, ha parlato in vista delle gare contro Malta e Georgia: ecco le sue parole

Cristiana Girelli ha parlato dal ritiro della Nazionale Femminile: «Georgia e Malta? Sono due squadre che si chiudono molto, dovremo avere pazienza, far girare la palla e imporre il nostro gioco come ci è riuscito bene con la Bosnia. Sono punti fondamentali che non dobbiamo perdere per strada».

«Adesso tutti si aspettano tante cose da noi ma questa responsabilità ce la prendiamo volentieri».