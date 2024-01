Girona, Michel: «Non possiamo vincere La Liga, il Real Madrid…»

Le parole di Michel, allenatore del Girona, sugli obiettivi della squadra dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid

Michel ha parlato in conferenza stampa dopo il clamoroso 4-3 del Girona contro l’Atletico Madrid in Liga.

PAROLE – «Non possiamo tenere il passo del ritmo del Real Madrid, perciò non vogliamo darci l’etichetta di rivali per il titolo. Per parlare di cose più grandi, come la Champions League, dobbiamo arrivare alle ultime 10 partite: poi sarò pronto a parlare del nostro prossimo obiettivo. L’obiettivo non è vincere il campionato, ma pensare partita dopo partita e provare a raggiungere l’Europa, che per noi sarebbe già un successo».