Girona ancora ko: il Real Madrid vola in vetta alla Liga

Liga, il Girona perde ancora contro il Getafe: il Real Madrid allunga ancora in vetta al campionato e si porta a +10

Ancora una sconfitta per il Girona, la terza nelle ultime cinque di Liga. In casa del Getafe la squadra di Michel perde per 1-0, con la rete di Jesus Santiago nel primo tempo. Aumenta ancora il vantaggio della capolista Real Madrid, che con la vittoria contro l’Osasuna si porta a +10. Domani nuova possibilità di sorpasso del Barcellona, che scenderà in campo contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.

Nel positicipo della serata da registrare la vittoria dell’Athletic Bilbao, che con il 2-0 sull’Alaves sorpassa proprio i Colchoneros al quarto posto, valido per la prossima Champions League.