Giroud fa sognare le pretendenti: «Futuro? Vediamo cosa succede»

Olivier Giroud è da tempo vicino a molte squadre di Serie A: nella sessione invernale del 2020 sembrava vicino alla Lazio. Ecco le sue parole

Olivier Giroud parla del suo futuro ai microfoni di Sky Sports Uk. Ecco le parole del francese, da tempo accostato a Inter, Lazio e Juventus.

«Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, ma voglio solo mantenere un’elevata efficienza. Quando non sono in campo cerco solo di far parte della squadra. Voglio davvero il meglio per questa squadra e credo davvero che abbiamo una grande possibilità di vincere qualcosa al Chelsea con questa grande squadra».