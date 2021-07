Milan, Giroud: «Shevchenko il mio idolo. Tomori mi ha parlato di Scudetto»

Olivier Giroud si presenta ai tifosi del Milan: ecco le dichiarazioni dell’attaccante francese che rivela il suo idolo, Shevchenko

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV.

SHEVCHENKO – «Sono molto orgoglioso di poter giocare per il Milan, ammiravo la Serie A da piccolo. Il mio giocatore preferito da piccolo era Shevchenko. Sono molto fortunato a giocare nel club dove ha giocato lui: è per questo sono qui».

SCUDETTO – «Mi sento fortunato ad aver avuto l’opportunitò di vincere dei trofei, di giocare in grandi club e penso che il Milan meriti di competere ad altissimi livelli, di lottare per lo Scudetto e di fare una grande Champions league e di giocare la Coppa Italia che piace molto ai tifosi. Ho parlato con Tomori qualche settimana fa e mi ha detto: ‘ti aspettiamo per aiutarci a vincere lo Scudetto’».

IBRAHIMOVIC – «Ho giocato contro ibrahimovic qualche volta: a 40 anni gioca ancora, è un professiona eccezionale. Non puoi giocare a quell’età a questi livelli, senza quell’impegno per la tua squadra, quella determinazione. Io cerco di fare lo stesso per poter continuare a giocare fino a che il mio corpo me lo permetterà. Spero di essere sempio per i giovani. Non vedo l’ora di giocare e di allenarci insieme. Spero che ci divertiremo».