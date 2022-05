Giroud: «Il mio sogno era di giocare in Inghilterra, ma in Italia era il Milan». Ecco le parole del bomber rossonero

Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe. Le parole dell’attaccante del Milan:

ITALIA – «Avevo 20 anni, mi ero fatto crescere i capelli lunghi, volevo essere come Cannavaro o Nesta. Mio fratello mi regalò la maglia azzurra, quella aderente della Kappa con quel meraviglioso azzurro. Inoltre, dato che la Francia non c’era, ho sostenuto l’Italia ai Mondiali del 1994 e ho pianto quando Roberto Baggio ha sbagliato il rigore in finale. Tuttavia, nella finale del 2006, ero al 100% per Les Bleus».

SOGNO – «Il mio sogno era di giocare in Inghilterra. Ma in Italia, era Milano! Shevchenko era il mio attaccante preferito».

MILAN – «Ho sempre detto che il mio sogno era quello di giocare in Inghilterra. Ma in Italia, era Milano! Shevchenko era il mio attaccante preferito. Ho anche guardato molti video di Marco van Basten. Ho un ricordo molto chiaro della finale di Champions contro il Liverpool. Ero molto triste nel 2005, stavano conducendo 3-0, sono stati battuti e Sheva ha sbagliato il rigore decisivo. Nel 2007 l’hanno vinta e sono tornati ancora più forti, sono un grande club. Questa squadra di Milano aveva una classe italiana, sempre ben curata, bella nei suoi completi rossi e neri, ma anche molto professionale, rigorosa. Penso a Maldini, Costacurta e molti altri giocatori eccezionali».

