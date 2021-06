Giroud: «Mi piace il carattere di Ibrahimovic e come si esprime. Il Milan è un’opzione»

Torna a parlare il centravanti della Francia Olivier Giroud dopo il rinnovo con il Chelsea: il passaggio al Milan resta possibile. Le dichiarazioni

Nuovo capitolo sulla telenovela Giroud. L’attaccante francese ha parlato pubblicamente dell’interesse del Milan, rilasciando le seguenti dichiarazioni a RMC Sport: «Complimenti di Ibrahimovic? Mi piace il suo carattere e come si esprime. Fa sempre piacere sentire Zlatan dire queste cose. Lo prendo come una motivazione in più. Non voglio parlare di futuro, il Milan è un opzione fra altre.»

Il giocatore ha appena rinnovato il proprio contratto con il Chelsea, ma l’opzione rossonera resta viva come ha fatto sapere il suo agente.