Giudice Sportivo Coppa Italia: due calciatori della Roma squalificati

Sono due i calciatori della Roma che salteranno il prossimo turno di Coppa Italia, ormai nella prossima edizione dopo l’eliminazione

Sono due i calciatori della Roma squalificati per il prossimo turno di Coppa Italia. I giallorossi sono stati eliminati da questa edizione per mano dello Spezia ma oggi è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo che ha ratificato la sconfitta a tavolino per 0-3 dopo le sei sostituzioni. Mancini e Pau Lopez (espulsi) salteranno la loro prossima gara in Coppa Italia.

Pau Lopez (Roma)

Mancini (Roma)