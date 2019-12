Giudice Sportivo, gli squalificati per la 15ª giornata

Sono solamente quattro i giocatori fermati in Serie A dal Giudice Sportivo per la 15ª giornata: tutti per un turno

È arrivato puntuale il comunicato relativo agli squalificati e i diffidati per la 15ª giornata di Serie A.

Fermati, tutti per un turno, Simone Edera del Torino, espulso nel match vinto in trasferta contro il Genoa. Squalificati anche Koray Günter (Hellas Verona), Luca Rossettini (Lecce) e Gary Medel (Bologna), con quest’ultimo che salterà la gara contro il Milan. Entra in diffida Gianluca Mancini.