Giudice Sportivo: gli squalificati per la 18ª giornata della Serie A

Assenze pesanti per i club di Serie A: ecco l’elenco degli squalificati in vista della 18ª giornata del campionato italiano

Il Giudice Sportivo ha comunicato la propria decisione in merito agli squalificati per la 18ª giornata della Serie A. Fermati per un turno Pisacane e Bremer, rei di aver ricevuto un cartellino rosso rispettivamente nel corso di Udinese-Cagliari e Torino-Spal.

Salteranno un turno anche i diffidati Cristian Ansaldi, Marco Calderoni e Riccardo Gagliolo, che hanno ricevuto il loro quinto cartellino giallo. La stessa sorte tocca anche a Luis Alberto e Lucas Leiva a seguito delle ammonizioni durante Juventus-Lazio in Supercoppa italiana. Squalificato per tre giornate invece Bentancur.