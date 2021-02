Giudice Sportivo, multa e squalifica per Gasperini. Un turno anche a Filippo Inzaghi

Il Giudice Sportivo ha fermato e multato Gian Piero Gasperini dopo l’espulsione contro il Napoli. Fermato anche Filippo Inzaghi

Un turno di squalifica e multa per Gian Piero Gasperini dopo l’espulsione rimediata contro il Napoli. Il tecnico dell’Atalanta non potrà sedere in panchina nel match contro la Sampdoria. Un turno di stop per doppia ammonizione anche per Filippo Inzaghi, che quindi non siederà in panchina nel derby campano Napoli-Benevento domenica pomeriggio.

GASPERINI – «Per avere, al 25esimo del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose: per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa».