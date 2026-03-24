Giudice Sportivo Serie A, stop di un turno per Davis e Carlos Augusto! Le decisioni ufficiali dopo la 30ª giornata

Giudice Sportivo Serie A: le decisioni ufficiali dopo la 30ª giornata. Squalificati, diffidati e multe. Tutti i dettagli

Il Giudice Sportivo Serie A, ha emesso i propri verdetti al termine della 30ª giornata di campionato. I dettagli:

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Sono quattro i giocatori che salteranno il prossimo turno dopo la 30ª giornata: Carlos Augusto (Inter), Davis (Udinese), Dossena (Cagliari) e Troilo (Parma). Nessuno di loro ha rimediato un’espulsione diretta: tutti erano diffidati e sono stati ammoniti nelle rispettive gare, facendo così scattare automaticamente la squalifica. A loro si aggiunge Durosinmi (Pisa), che dovrà scontare la seconda delle due giornate inflitte dopo il 29° turno.

Sul fronte delle panchine, invece, non si registrano provvedimenti: nessun allenatore è stato squalificato al termine dell’ultimo weekend di campionato, lasciando invariata la situazione tecnica in vista della prossima giornata.

– Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

– Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di plastica di vario genere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.