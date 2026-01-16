Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo i recuperi della 16a giornata: doppia squalifica per somma di ammonizioni, multa per Thuram

Giudice Sportivo Serie A, queste le decisioni finali dopo i recuperi della sedicesima giornata: l’elenco completo di squalifiche, ammende e diffide

È stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 106 del 16 gennaio 2026 con le decisioni del Giudice Sportivo relative ai recuperi della 16ª giornata di Serie A Enilive, disputati tra il 14 e il 15 gennaio. Il documento, firmato dal dott. Gerardo Mastrandrea, chiarisce nel dettaglio squalifiche, ammende e provvedimenti disciplinari a carico di società, calciatori e allenatori.

Sul fronte società, il Giudice Sportivo ha deciso, in via generale, di non adottare sanzioni nei confronti di Como ed Hellas Verona, nonostante l’utilizzo di materiale pirotecnico nei rispettivi settori. La decisione è stata presa applicando le attenuanti previste dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

Mano pesante per due difensori, costretti a saltare il prossimo impegno di campionato per somma di ammonizioni. Si tratta di Danilo Veiga, dinamico terzino portoghese del Lecce, e di Unai Núñez, roccioso centrale difensivo dell’Hellas Verona: per entrambi è scattata la squalifica di una giornata effettiva di gara in seguito alla quinta sanzione ricevuta per comportamento scorretto.

Nei guai anche la panchina dei Salentini: fermato per un turno Stefano Romano, collaboratore tecnico della squadra pugliese, espulso per aver contestato platealmente una decisione arbitrale nel primo tempo.

Notizie agrodolci in casa Inter. L’attaccante francese Marcus Thuram è stato sanzionato con un’ammonizione e un’ammenda di 2.000 euro. La motivazione ufficiale riguarda una simulazione in area di rigore: il numero 9 della Beneamata ha finto di aver subito un intervento falloso. Per i milanesi arriva anche la prima ammonizione stagionale per il giovane Luis Henrique.

Infine, si aggiorna il registro dei diffidati e degli ammoniti: terza sanzione per l’esterno offensivo del Napoli David Neres, per i giocatori del Parma Sascha Britschgi e Mariano Troilo, e per il difensore del Bologna Martin Vitik. Seconda sanzione, invece, per l’ala rossoblù Riccardo Orsolini.

