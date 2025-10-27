Serie A
Giudice sportivo Serie A, i verdetti dopo l’ottava giornata di campionato! Squalificato Holm, quattro nuovi diffidati e multe per Napoli, Roma, Juve e non solo: ecco quali e perché
Giudice sportivo Serie A, i verdetti dopo l’ottava giornata di campionato! Squalificato Holm, 4 i nuovi diffidati e multe per sei società: ecco quali e perché
Con la conclusione dell’ottava giornata di Serie A sono stati annunciati i verdetti del Giudice Sportivo che ha deciso di squalificare per un turno il centrocampista del Bologna, Holm, a seguito del suo comportamento durante l’ottava giornata di Serie A. Inoltre, sono entrati nella lista dei diffidati: Gaspar (Lecce), Doig (Sassuolo), Koopmeiners (Juventus) e Obert (Cagliari).
Le ammende comminate alle società
Sono state inflitte anche delle ammende alle società di Serie A per comportamenti non corretti da parte dei tifosi durante le partite. Ecco le sanzioni:
- Napoli: €8.000 per aver avuto sostenitori che hanno lanciato bottigliette in plastica e fumogeni verso il settore occupato dai tifosi avversari. La sanzione è stata attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Roma: €5.000 per aver avuto tifosi che hanno lanciato fumogeni sul terreno di gioco, causando una sospensione temporanea della gara. La sanzione è stata attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Cremonese: €4.000 per il lancio di un fumogeno e due bicchieri di plastica durante il secondo tempo, che hanno interrotto la partita per circa trenta secondi. La sanzione è stata attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Juventus: €2.000 per aver avuto tifosi che hanno lanciato un accendino nel recinto di gioco. La sanzione è stata attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Sassuolo: €2.000 per il lancio di cinque bicchieri di plastica nel recinto di gioco da parte dei suoi tifosi. La sanzione è stata attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Hellas Verona: €1.500 per il lancio di una bottiglietta di plastica da parte dei tifosi. La sanzione è stata attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Serie A
Spalletti Juve, contro l’Udinese c’è Brambilla e poi…? C’è l’ex ct della Nazionale in pole per subentrare sulla panchina bianconera! Le ultime indiscrezioni
Esonero Tudor, adesso ufficiale! Il comunicato della Juventus: via lui al suo posto Brambilla. Lascia anche lo staff dell’ex tecnico