Giuntoli: «Thiago Motta ha portato personalità alla Juve. Siamo contenti di quei giocatori»

Cristiano Giuntoli, dt bianconero, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla Juve e su certi giocatori della rosa di Thiago Motta

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio a margine di “Un brutto t1po!”, evento organizzato dal Diabetes Research Institute per la raccolta fondi per combattere il diabete. Di seguito le parole del dt bianconero sulla Juventus e non solo:

UNA JUVE GIOVANE – «Siamo molto soddisfatti, è chiaro che si può sempre fare meglio. La ricerca di fare meglio è una costante per chi vuole crescere e noi vogliamo crescere quindi cercheremo di lavorare duro per crescere»

THIAGO MOTTA E IL PARAGONE CON ALLEGRI – «Non ne parla mai, non è influenzabile da quello. Un ragazzo con una grandissima passione, un grande talento, lo distingue una feroce applicazione: è un martello, come si dice in gergo, è sempre monotematico, dalla mattina alle 7 fino alla sera tardi».

LOCATELLI E SAVONA CONVOCATI IN NAZIONALE – «Siamo molto contenti di Savona, l’anno scorso non pensavamo una cosa del genere ma fin dall’inizio di questa stagione abbiamo capito il valore dell’uomo e del calciatore. Eravamo fiduciosi in questa convocazione sinceramente. Per Manu siamo molto contenti, sta facendo un grandissimo campionato. Ha trovato nel gioco di Motta una sua completa realizzazione e sta facendo grandi prestazioni, credo sia strameritata la convocazione».