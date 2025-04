Giuntoli rivela su Tudor: «Cambio a fine stagione? La Juve spera in quell'epilogo. Sul rinvio delle gare dico che...» - Calcio News 24

Giuntoli, direttore sportivo della Juve, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni prima dell’inizio della gara contro il Parma

Cristiano Giuntoli, ai microfoni di DAZN , ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Parma Juve: le dichiarazioni sul match di Serie A.

QUOTA CHAMPIONS – «Gli ultimi risultati delle altre squadre potrebbero aver alzato la quota, ma dobbiamo pensare a noi ed al Parma. Dobbiamo vincere per avvicinarci all’obiettivo».

IL RINVIO – «Siamo stati molto attenti, abbiamo cercato di dare intensità senza forzare coi volumi. Sicuramente ci ha creato qualche disagio, ma dobbiamo pensare solo alla partita ed a fare punti».

CONFERMA TUDOR – «Siamo stati chiari dall’inizio, la nostra volontà e la speranza è quella di stare insieme. Prenderemo la decisione insieme dopo il Mondiale per Club, è chiaro che saremmo tutti contenti di proseguire insieme».

PROLUNGARE I PRESTITI PER IL MONDIALE PER CLUB – «Stiamo parlando con i club di appartenenza, con i quali abbiamo ottimi rapporti. Contiamo molto su questi rapporti e sulla volontà dei ragazzi di continuare e fare il Mondiale. Sarà una decisione che verrà presa a fine campionato. Stiamo parlando e speriamo che vada tutto per il verso giusto».