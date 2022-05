Gli animalisti contro Ibrahimovic: «Ibra ammazza gli animali, lo sport non cancella l’odore»

Attacco degli animalisti contro Ibrahimovic. Appeso uno striscione al Bentegodi: «Ibra ammazza gli animali, lo sport non cancella l’odore»

Nuovi attacchi per Zlatan Ibrahimovic da parte degli animalisti. Questa volta a mettere nel mirino lo svedese è l’associazione Centopercentoanimalisti, che, come riportato da Sportface, ha esposto uno striscione fuori dallo stadio Bentegodi di Verona dove domani si giocherà Hellas Verona-Milan: «Ibra ammazza gli animali, lo sport non cancella l’odore».

In una nota, l’associazione ha poi spiegato: «Ibrahimovic si è procurato licenze per ammazzare animali più rari come i leoni. Inoltre ha comprato un’isola per trasformarla nella sua riserva personale. Uccidere è il maggior divertimento per lui e per la moglie. Volevamo ricordarlo ai tanti appassionati di calcio che non lo sanno o che lo hanno dimenticato.»