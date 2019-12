Globe Soccer Awards: i finalisti per il Best Sporting Director

Il 29 dicembre a Dubai si consegneranno i premi del Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo è tra i finalisti per il riconoscimento come miglior giocatore del 2019.

Per il Best Sporting Director anche un ds della Serie A: Igli Tare è tra i finalisti. Non solo il ds della Lazio è legato all’Italia, perchè nel novero dei candidati c’è anche Andrea Berta. A completare il gruppo Abidal e Overmars.

🌟 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 finalists 👉 Andrea Berta, Eric Abidal, Igli Tare and Marc Overmars⁠

🏆 Who do you think will lift the #GlobeSoccer award ?⁣⁣⁠

⁠#Atleti #LFC #FCBarcelona #SSLazio #AFCAjax #nominees #sportingdirector pic.twitter.com/Brti7OLj2O

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 18, 2019