Inter, Cesari sul gol di Arnautovic: «L’AIA ha detto che è regolare? Apprezziamo la chiarezza. Mi aspetto che le interpretazioni ora vadano in quella direzione»

L’opinione dell’ex arbitro Cesari riguardo la rete di ieri in Inter Lazio, anche dopo la spiegazione dell’AIA

L’ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto su TMW Radio dove ha parlato della questione legata al possibile fuorigioco di de Vrij sul gol di Arnautovic in Inter Lazio di ieri. A seguire le sue parole.

LA POSIZIONE DELL’AIA SUL GOL DI ARNAUTOVIC – «Era talmente bello il gol che era difficile poi notare quel particolare e poi parlare di regolamenti, ma alla fine il mio compito è quello. L’AIA ha detto che è regolare? Apprezziamo la chiarezza e accetto ovviamente la decisione, ma se capitasse in un big match ne avremmo viste delle belle. Io interpreto la casistica. La distanza tra Mandas e De Vrij è meno di 5 metri e 50».

I DUBBI DI CESARI – «Sulla lontananza ho qualche dubbio, sulla traiettoria del tiro però Mandas vediamo dalle immagini che un po’ si sposta per vederlo partire. Chiffi deve chiamare il direttore di gara e fargli rivedere le immagini, anche per confermare il tutto. Sul terreno di gioco e nello stadio non se n’è accorto nessuno, probabilmente non se ne è accorto neanche Chiffi. Spero di essere smentito categoricamente su questo. Ripeto, è stato ritenuto regolare, mi aspetto che le interpretazioni ora vadano in quella direzione»