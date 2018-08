E’ iniziata l’era Cristiano Ronaldo alla Juventus, portoghese subito protagonista dell’amichevole in famiglia di Villar Perosa: ecco il primo gol dopo 8 minuti

Si sta giocando in questi minuti a Villar Perosa la tradizionale amichevole in famiglia Juventus A-Juventus B, un classico annuale particolarmente speciale quest’oggi: è infatti la prima apparizione di Cristiano Ronaldo con la casacca bianconera e i tifosi sono letteralmente in delirio. Arrivato dal Real Madrid per 100 milioni, operazione del secolo secondo gli addetti ai lavori, il fuoriclasse bianconero ci ha messo appena 8 minuti per sbloccarsi…

Dopo aver tentato a trovare la via del gol fin dalle primissime battute, CR7 è riuscito ad andare a referto all’8′: ottima azione personale di Federico Bernardeschi che manda in porta il campione di Madeira che, di fronte al portiere Loria, insacca con una freddezza glaciale. Grande festa sugli spalti di Villar Perosa, con i sostenitori della Vecchia Signora che hanno trasmesso tutto il proprio calore all’ex galactico. Ecco il video del primo gol in bianconero del numero 7