Juventus A-Juventus B, Villar Perosa 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Ci siamo, l’attesa per la tradizionale amichevole della Juventus a Villar Perosa è quasi terminata. Un appuntamento fisso per la squadra piemontese che disputa sempre questo test prima dell’inizio della stagione. Il match, che si terrà nel centro sportivo della Val Chisone, è l’occasione per i tifosi più appassionati di vedere i nuovi giocatori acquistati dalla società per rinforzare la rosa bianconera.

Juventus A-Juventus B: formazioni ufficiali

Juventus A-Juventus B: probabili formazioni e pre-partita

Quest’anno la partita ha un sapore speciale, tanto che i biglietti per la gara sono andati in fumo in poche ore. Oggi, difatti, il popolo bianconero potrà finalmente ammirare il neo acquisto Cristiano Ronaldo con indosso la maglia della Juventus per la prima volta. Dopo un mese dal suo arrivo, i sostenitori della Vecchia Signora non attendevano altro e l’entusiasmo per il fenomeno portoghese ha fatto si che venissero adottate delle misure straordinarie di sicurezza. Il sindaco Marco Ventre, ha predisposto un maxi-piano per la sicurezza del piccolo comune piemontese che vedrà impegnati ben 600 uomini. Oggi oltre a quello di CR7 ci sarà l’esordio in bianconero di molti giocatori arrivati durante questa sessione di mercato: Emre Can, Joao Cancelo e Mattia Perin. Inoltre i tifosi riaccoglieranno Leonardo Bonucci che torna a Torino dopo un anno passato al Milan.

Ecco le probabili formazioni che si affronteranno oggi in campo davanti ai 5mila tifosi accorsi a Villar Perosa. I due schieramenti, come di consueto, vederanno da una parte la prima squadra mentre dall’altra l’Under 23 bianconera, al contrario di quanto ipotizzato nelle scorse settimane in cui si vociferava di un possibile match tra le riserve e i titolari della rosa di Massimiliano Allegri che oggi festeggia il suo 51° compleanno.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS A (4-3-3):Szczęsny; Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi, Khedira; Douglas Costa, Ronaldo,Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS B (4-2-3-1): Loria; Vitale, Brero, Sykaj; Freitas; Makoun, Portanova; Campos, Di Francesco, Riva; Moreno. Allenatore: Francesco Baldini.

Juventus A-Juventus B: i precedenti del match

Negli ultimi anni la gara non è stata solamente la passerella per i molti giocatori che hanno firmato con la Juventus, ma anche l’occasione per ammirare i giovani talenti che militano nella Primavera bianconera. Nella scorsa stagione il match è terminato 0-0 con poche emozioni ad esclusione di una traversa colpita da Gonzalo Higuain schierato nella Juventus A. Quest’ultima, invece ha trionfato nel 2016 per 2-0 grazie alla rete del Pipita, la prima con la maglia della Juventus, e un autorete di Luca Coccolo.

Juventus A-Juventus B Streaming: dove vederla in tv

Juventus A-Juventus B sarà trasmessa a partire dalle ore 17 in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251 in pay per view.