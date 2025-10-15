Golden Boy 2025, ecco i 25 finalisti: presenti Yildiz, Pio Esposito e Leoni! La lista completa

Golden Boy 2025, Pio Esposito, Leoni e Yildiz tra i 25 finalisti: ecco la lista completa dei talenti in corsa

Il Golden Boy 2025 entra nella sua fase decisiva: oggi è stata ufficialmente svelata la lista dei finalisti al prestigioso premio di European Golden Boy. La cerimonia si è svolta alla Badia di Sant’Andrea, a Genova, nel convitto sportivo più antico d’Italia, luogo simbolico dove la tradizione incontra il futuro.

I 25 candidati al titolo sono stati selezionati in gran parte dal Golden Boy Index, la classifica elaborata da Football Benchmark, partner ufficiale per dati e analisi del premio. Sono stati scelti i primi 20 giocatori del ranking, con l’eccezione di Lamine Yamal, leader indiscusso della graduatoria ma escluso da regolamento in quanto già vincitore e quindi presente nell’albo d’oro.

A completare la lista, le cinque wild card decise dalla redazione di Tuttosport, che arricchiscono ulteriormente il parterre dei giovani talenti in corsa per il riconoscimento.

La lista dei venti finalisti del Golden Boy 2025

PAU CUBARSÍ – Barcellona

DÉSIRÉ DOUÉ – Paris Saint-Germain

DEAN HUIJSEN – Real Madrid

KENAN YILDIZ – Juventus

MYLES LEWIS-SKELLY – Arsenal

WARREN ZAÏRE-EMERY – Paris Saint-Germain

ARDA GÜLER – Real Madrid

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

ETHAN NWANERI – Arsenal

JORREL HATO – Chelsea

GEOVANY QUENDA – Sporting Lisbona

ESTÊVÃO – Chelsea

LENY YORO – Manchester United

SENNY MAYULU – Paris Saint-Germain

NICO O’REILLY – Manchester City

ELIESSE BEN SEGHIR – Bayer 04 Leverkusen

VICTOR FROHOLDT – FC Porto

LUCAS BERGVALL – Tottenham Hotspur

ARCHIE GRAY – Tottenham Hotspur

MAMADOU SARR – RC Strasbourg

Le cinque Wild Card del Golden Boy 2025

JOBE BELLINGHAM – Borussia Dortmund

FRANCESCO PIO ESPOSITO – Inter

RODRIGO MORA – FC Porto

GIOVANNI LEONI – Liverpool

ALEKSANDAR STANKOVIĆ – Club Brugge