Calcio italiano
Golden Boy 2025, ecco i 25 finalisti: presenti Yildiz, Pio Esposito e Leoni! La lista completa
Golden Boy 2025, Pio Esposito, Leoni e Yildiz tra i 25 finalisti: ecco la lista completa dei talenti in corsa
Il Golden Boy 2025 entra nella sua fase decisiva: oggi è stata ufficialmente svelata la lista dei finalisti al prestigioso premio di European Golden Boy. La cerimonia si è svolta alla Badia di Sant’Andrea, a Genova, nel convitto sportivo più antico d’Italia, luogo simbolico dove la tradizione incontra il futuro.
I 25 candidati al titolo sono stati selezionati in gran parte dal Golden Boy Index, la classifica elaborata da Football Benchmark, partner ufficiale per dati e analisi del premio. Sono stati scelti i primi 20 giocatori del ranking, con l’eccezione di Lamine Yamal, leader indiscusso della graduatoria ma escluso da regolamento in quanto già vincitore e quindi presente nell’albo d’oro.
A completare la lista, le cinque wild card decise dalla redazione di Tuttosport, che arricchiscono ulteriormente il parterre dei giovani talenti in corsa per il riconoscimento.
La lista dei venti finalisti del Golden Boy 2025
PAU CUBARSÍ – Barcellona
DÉSIRÉ DOUÉ – Paris Saint-Germain
DEAN HUIJSEN – Real Madrid
KENAN YILDIZ – Juventus
MYLES LEWIS-SKELLY – Arsenal
WARREN ZAÏRE-EMERY – Paris Saint-Germain
ARDA GÜLER – Real Madrid
FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
ETHAN NWANERI – Arsenal
JORREL HATO – Chelsea
GEOVANY QUENDA – Sporting Lisbona
ESTÊVÃO – Chelsea
LENY YORO – Manchester United
SENNY MAYULU – Paris Saint-Germain
NICO O’REILLY – Manchester City
ELIESSE BEN SEGHIR – Bayer 04 Leverkusen
VICTOR FROHOLDT – FC Porto
LUCAS BERGVALL – Tottenham Hotspur
ARCHIE GRAY – Tottenham Hotspur
MAMADOU SARR – RC Strasbourg
Le cinque Wild Card del Golden Boy 2025
JOBE BELLINGHAM – Borussia Dortmund
FRANCESCO PIO ESPOSITO – Inter
RODRIGO MORA – FC Porto
GIOVANNI LEONI – Liverpool
ALEKSANDAR STANKOVIĆ – Club Brugge
Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della 7ª giornata: tutti i dettagli
Petrucci compie 80 anni: gli aneddoti su Agnelli e Berlusconi. E sul ricordo più bello…