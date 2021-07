Gollini, non solo Tottenham: sul portiere c’è l’interesse dell’Atletico Madrid

Gollini, in uscita dall’Atalanta, vanta gli interessi di Tottenham e Atletico Madrid. La Dea valuta solo opzioni di acquisto

Pierluigi Gollini è uno dei nomi caldi in casa Atalanta, esclusivamente sul fronte delle uscite. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul portiere nerazzurro è forte l’interesse del Tottenham e, nelle ultime ore, si è intravista anche l’ombra dell’Atletico Madrid.

Paratici vorrebbe Gollini a Londra, dove inizialmente farebbe il vice Lloris con chance, concrete, di diventare titolare nella prossima stagione. Gli inglesi vorrebbero procedere con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto, anche se l’Atalanta vorrebbe monetizzare subito la cessione del giocatore. Per questo sperano in un rilancio dalla Spagna, in modo da vedere lievitare la base d’asta. Anche a Madrid, tuttavia, Gollini sarebbe il secondo di Oblak che, tuttavia, in caso di permanenza alla corte di Simeone sarebbe difficilmente spodestabile.