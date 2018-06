La Juventus è sulle tracce di Aleksandr Golovin del CSKA Mosca ma deve stare attenta alla concorrenza. Un aiuto può arrivare dal Monaco e da Rolando Mandragora

La Juventus ha intenzione di virare a tutta su Aleksandr Golovin. Dopo il buon esordio al Mondiale in Russia-Arabia Saudita, il talento del CSKA Mosca è ancora di più nel mirino della Juve. Attenzione, però, perché piace pure a molte altre squadre. Il problema per la Juventus è che il Mondiale potrebbe allontanare Golovin invece di avvicinarlo: venticinque milioni di euro è la richiesta dei moscoviti, i piemontesi si fermano a diciassette-diciotto milioni comprensivi di bonus. La Vecchia Signora deve sbrigarsi perché il gol all’Arabia può far alzare di molto il cartellino del giocatore. Inoltre, cosa importante, la concorrenza sta aumentando a dismisura, con Barcellona e Arsenal in testa.

Per riuscire a sbloccare la situazione si potrebbe sperare in Rolando Mandragora. Il centrocampista sembrava a un passo dal Genoa, ma su di lui è piombato il Monaco. Il club del Principato – qualche giorno fa sulle tracce pure di Marchisio – avrebbe intenzione di fare una bella offerta alla Juve per battere la concorrenza. Si parla di venti milioni di euro da parte del Monaco per arrivare a Mandragora. Sarebbe la valutazione richiesta dalla Juventus e potrebbe essere un affare utile per avere più risorse da immettere nell’operazione Golovin. Il patron del Monaco ha incontrato Fabio Paratici e ci potrebbero essere novità a breve.