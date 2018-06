La Juventus può salutare Claudio Marchisio, il Principino può volare verso la Francia: una delle ultime squadre a essersi interessata è il Monaco

Da qualche giorno i tifosi della Juventus sono in ansia per la possibile partenza di Claudio Marchisio. Il centrocampista, tifoso bianconero e cresciuto nel settore giovanile juventino, potrebbe lasciare la Vecchia Signora dopo aver risolto il contratto. Una novità di calciomercato arriva dalla Francia e dal vicinissimo Principato di Monaco: il Monaco vuole portare, appunto, il Principino nel Principato. È una voce della ultime ore, ancora non si sa se ci sarà un tentativo ufficiale da parte dei biancorossi, ma Marchisio è un obiettivo importante. Potrebbe andare da Jardim e continuare a giocare in una lega competitiva.

Le alternative per il calciatore sono molte. Si è parlato di Major League Soccer e anche di Cina, passando per il Giappone e per la bufala Torino. Nonostante i recenti infortuni, Marchisio può dare ancora molto e per questo il Monaco lo ha messo nel mirino, scrive Tuttosport. Si aspettano solo novità da parte della Juventus, attese nei prossimi giorni. Per ora la volontà di entrambe le parti è di arrivare alla risoluzione del contratto con conseguente buonuscita di spessore per lo juventino.