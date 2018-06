«Claudio Marchisio resta con noi!» è il coro unanime che arriva dai social network: a lanciarlo sono i tifosi della Juventus, tutti vogliono il Principino

Claudio Marchisio ha pubblicato poco fa una sua foto su Twitter. Il centrocampista della Juventus è ritratto assieme alla compagna a Ibiza, in Spagna. Niente di particolare, non si parla neppure di calcio, ma questa foto è diventata un appello social. Moltissimi tifosi della Juventus ne hanno approfittato per commentare parlando di mercato, dato che il giocatore è dato in partenza dai bianconeri. «Resta con noi Claudio!» è una delle risposte che va per la maggiore, a cui si accoda un tifoso che risponde: «La Juve non sarà più la stessa senza di te, resta».

Nei giorni scorsi è uscita la notizia di Marchisio pronto a firmare la risoluzione di contratto con la Juventus. Ha un accordo fino al giugno del 2020, ma potrebbe avere una buonuscita importante e lasciare i bianconeri già adesso. Si era parlato di Torino per lui, ma si è rivelata una sonora bufala. Si aprono molti scenari per il suo futuro, che probabilmente sarà lontano dall’Italia. Giappone, Cina, MLS o qualche campionato a sorpresa: Marchisio continuerà lontano dalla Juventus, ma i tifosi lo vogliono ancora bianconero.