Gomez sul ds della Roma Monchi: «Farà ritorno al Siviglia»

Miguel Angel Gomez non lascia spazio a dubbi sul possibile ritorno dell’attuale ds della Roma, Monchi, al Siviglia

In un’intervista in Spagna a Radio Marca, Miguel Angel Gomez, attuale ds del Villadolid, ha parlato a proposito dell’amico Monchi, con cui in passato ha spesso collaborato: «Per me è come un fratello. È stato un grande dispiacere vederlo lasciare il Siviglia. Quando se n’è andato ho avuto paura. È molto legato a quel club, segue la squadra anche adesso che è a Roma. Per questo sono convinto che presto o tardi vi farà ritorno, ma non so se da direttore sportivo».