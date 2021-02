Gomez rivela: «Messi mi ha chiesto cosa è successo all’Atalanta»

El Papu Gomez ha raccontato cosa si sono detti lui e Messi al termine della semifinale d’andata della Copa del Rey

Il Siviglia ieri ha battuto 2-0 il Barcellona nella semifinale d’andata della Coppa del Rey ma a rubare la scena al triplice fischio è stato un fitto colloquio andato in scena tra Lionel Messi e il Papu Gomez. Lo stesso ex capitano dell’Atalanta ha rivelato il contenuto di quella chiacchierata:

«Abbiamo parlato di tante cose in generale, mi ha chiesto anche cosa fosse successo all’Atalanta e il fatto che ritrovarmi in Spagna aveva attirato la sua attenzione su di me. È stata una chiacchierata tra amici ed è sempre un piacere scambiare due parole col capitano della mia nazionale. Il suo futuro? No, non mi ha detto nulla. Amo molto Leo, è capitano della squadra argentina, e voglio il meglio per lui»