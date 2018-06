Fernando Santos lo ha convocato per disputare i mondiali in Russia, Guedes è pronto a ripagare la sua fiducia

Partito dalla seconda squadra portoghese del Benfica, Goncalo Guedes ha convinto il commissario tecnico portoghese a portarlo in Russia per disputare il mondiale di calcio, dopo aver disputato annate interessanti sia nelle squadre di club di appartenenza, sia nelle varie categorie della nazionale lusitana. Per lui tante prestazioni importanti e, vista la giovane età, enormi margini di miglioramento.

ANAGRAFICA:

Nome e Cognome: Goncalo Manuel Ganchinino Guedes

Data di nascita: 29.11.1996

Nazionalità: portoghese

RUOLO

Ruolo principale: Attaccante

Ruolo secondario: Attaccante Esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Gonzalo Guedes è una punta dotata di buon dinamismo, che gli consente di poter svariare su tutto il fronte d’attacco con grande facilità. Tecnica importante e grande velocità sono alcuni dei mezzi a sua disposizione, che abbina ad un buon fiuto per il gol. Queste caratteristiche fanno del giovane Gonzalo un calciatore pronto a calcare palcoscenici importanti, proprio come un mondiale ossia la massima espressione del gioco del calcio.

CARRIERA

Dopo aver giocato nel Benfica nelle giovanili, nel 2014 ha debuttato in prima squadra. Nel 2015, esattamente il 30 settembre, realizza la sua prima rete in Champions League nella fase a gironi, nella partita contro l’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone. Nel gennaio del 2017 viene acquistato dal Paris Saint Germain per la cifra di 30 milioni di euro. Nel mese di luglio si trasferisce nella Liga spagnola, e passa al Valencia con la formula del prestito, mettendo a segno 4 reti in 24 presenze. Per ciò che concerne la Nazionale finora vanta 10 presenze condite da 3 gol.

PALMARES

Attualmente nonostante la giovane età Guedes può vantare già un discreto palmares. Ha vinto infatti 3 campionati portoghesi, 1 francese, 1 coppa portoghese ed 1 francese, 2 coppe di lega portoghese, 1 supercoppa francese ed 1 portoghese.

FUTURO

Goncalo Guedes in nazionale ha la fortuna di allenarsi e giocare con Cristiano Ronaldo. Il numero 17 dei lusitani pare infatti che goda della stima del fuoriclasse del Real Madrid, al quale piacerebbe vederlo crescere e diventare un grande calciatore e accrescere il proprio palmares. Prima di lui il Portogallo oltre a Cristiano Ronaldo poteva vantare campioni come Manuel Rui Costa, Luis Figo, Paulo Futre, Deco, Carvalho, Sergio Conceicao, Fernando Couto ed il grandissimo ed indimenticato Eusebio.