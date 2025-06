Gonçalo Ramos Juventus: perché l'attaccante portoghese può fare la differenza. Numeri, caratteristiche tecniche e precedenti con le italiane - Calcio News 24

Goncao Ramos Juventus, pronta una trattativa: etichettato come il profilo ideale per rinforzare la squadra bianconera. Le ultime

Il calciomercato della Juventus è in fermento, con la dirigenza bianconera che ha individuato una priorità assoluta per l’estate: un centravanti in grado di garantire un bottino di almeno una ventina di gol.

Tra i nomi attentamente vagliati, quello di Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain sta emergendo con forza, complice la sua situazione a Parigi dove, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sarebbe più una priorità per il tecnico Luis Enrique e potrebbe lasciare la capitale francese per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Ma perché il talento portoghese potrebbe essere l’innesto perfetto per la Juventus?

Gonçalo Ramos, classe 2001, è un attaccante che incarna alla perfezione l’archetipo del numero nove moderno, capace di adattarsi a diversi moduli e di svolgere molteplici funzioni offensive. La sua principale dote è senza dubbio la capacità realizzativa. Nella stagione 2022/2023 con il Benfica, ha vissuto la sua annata di consacrazione, mettendo a segno ben 27 gol in 47 presenze tra tutte le competizioni. Un dato che non solo risponde all’esigenza della Juventus di trovare un attaccante da «almeno una ventina di gol», ma che dimostra anche la sua attitudine a essere il finalizzatore primario di una squadra.

Nonostante l’esperienza al PSG sia stata finora meno prolifica in termini numerici (14 gol in 40 presenze nella stagione 2023/2024 e 18 gol in 41 presenze nella stagione 2024/2025, secondo le statistiche aggiornate al 31 maggio 2025), spesso partendo dalla panchina o trovando una concorrenza agguerrita, Ramos ha comunque mostrato lampi del suo talento, segnando gol cruciali in Ligue 1 e in Coppa di Francia. La sua adattabilità è una caratteristica chiave: può agire come punta centrale in un attacco a una o due punte, ma anche muoversi come “falso nove” o addirittura come attaccante esterno grazie alla sua intelligenza tattica e al suo movimento senza palla.

Le sue caratteristiche tecniche e fisiche lo rendono un attaccante completo. È alto 1,85 metri, il che gli permette di essere efficace nel gioco aereo, ma al contempo è agile e rapido nei movimenti in area di rigore. È un attaccante che non si limita ad aspettare il pallone, ma partecipa attivamente alla manovra, pressando i difensori avversari e aprendo spazi per i compagni. Ha un’ottima progressione palla al piede, sa giocare in spazi stretti e la sua capacità di leggere il gioco lo rende un elemento prezioso anche in fase di costruzione. Un’analisi del suo stile di gioco evidenzia anche la sua abilità nel fare sponde e nel giocare passaggi corti, contribuendo così alla fluidità offensiva.

Analizzando le sue statistiche, è evidente come Ramos abbia un alto xG (Expected Goals), il che indica la sua propensione a trovarsi nelle posizioni giuste per segnare. La sua media gol/partita con il Benfica nella stagione 2022/2023 era di 0,61, un dato d’élite per un centravanti. Anche al PSG, nonostante il minor minutaggio, ha mantenuto un buon rapporto gol/minuti giocati.

La sua esperienza in Champions League, sia con il Benfica che con il PSG, è un altro punto a favore. Ha dimostrato di poter segnare anche nel palcoscenico più prestigioso d’Europa, con 7 gol in 14 presenze in Champions League con il Benfica nella stagione 2022/2023 e 3 gol in 19 presenze con il PSG nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025. Questo testimonia la sua capacità di reggere la pressione delle grandi partite internazionali, un fattore cruciale per una Juventus che punta a tornare competitiva anche in Europa.

Per quanto riguarda i suoi precedenti contro squadre italiane, Gonçalo Ramos ha avuto alcune occasioni per confrontarsi con il calcio della Serie A. In particolare, si ricorda un gol segnato all’Inter durante la fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. Questo episodio, seppur isolato, dimostra la sua capacità di far male anche a difese solide e organizzate come quelle italiane, notoriamente difficili da scardinare. È un piccolo, ma significativo, segnale della sua potenziale adattabilità al contesto della Serie A, un campionato che richiede grande astuzia tattica e fisicità.

Considerando le esigenze della Juventus – un attaccante prolifico, moderno e con esperienza internazionale – Gonçalo Ramos rappresenta un profilo estremamente interessante. La sua giovane età (classe 2001, quindi ancora ampi margini di crescita), unita alle sue comprovate capacità realizzative e alla sua versatilità tattica, lo rendono un investimento che, seppur oneroso con i 50 milioni di euro richiesti dal PSG, potrebbe rivelarsi strategico per il futuro bianconero. Con la giusta fiducia e un ruolo da protagonista, Ramos ha tutte le carte in regola per diventare il terminale offensivo che la Juventus cerca da tempo per tornare a lottare per i massimi obiettivi.